مقتل جندى مظلى إسرائيلى متأثرا بجراحه يرفع عدد قتلى جيش الاحتلال لـ19...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 نوفمبر 2023 06:35 مساءً - اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، بمقتل جندي مظللي متأثرا بجراحه التي أصيب بها في معارك غزة، مؤكدا ارتفاع عدد قتلاه فى العملية البرية داخل غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية لـ 19 جنديا وضابطا.

تمكنت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة من القضاء على قائد الكتيبة 53 بجيش الاحتلال الإسرائيلي العقيد سلمان حبكة، وذلك خلال الاشتباكات العنيفة التي تجري في غزة خلال الساعات الماضية.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورة القائد العسكري الإسرائيلي الذي نجا من عملية طوفان الأقصى التي نفذتها فصائل المقاومة في الـ 7 أكتوبر الماضي إلا أنه لقى حتفه خلال معارك هي الأعنف مع فصائل المقاومة في غزة.

فيما نشر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق نفتالي بينت مقطع مصور لقائد الكتيبة 53 في جيش الاحتلال بعد الإعلان عن مقتله في غزة على يد المقاومة الفلسطينية.



وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن هناك 242 محتجزا فى غزة ، مؤكدا مواصلة الجهود من أجل إعادتهم.