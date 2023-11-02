ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 9061 شهيدا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 نوفمبر 2023 08:35 مساءً - أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل، بارتفاع عدد شهداء العدوان على غزة إلى 9061 شخصا، نقلا عن وزارة الصحة الفلسطينية.

الوضع في غزة

وأعلن قال ظافر ملحم، رئيس سلطة الطاقة بفلسطين، في وقت سابق أن الوضع في غزة حاليًا «مأساوي»، موضحا أن جميع الكلمات لا يمكنها أن تصف الكارثة الإنسانية التي تحدث هناك، والوضع حاليًا يمس حياة الإنسان بشكل رئيسي وحياة المصابين والمرضى.

وأكد أن كثير من الأطفال موجودين في الحضانات أعمارهم أقل من شهر، كُتبت عليهم الشهادة، في ظل انقطاع الكهرباء عن المستشفيات، ولا أعلم لماذا يسكت العالم عن كل هذه الجرائم، وأعتقد أن الفترة المُقبلة ستستهدف دولة الاحتلال الفترة المُقبلة الحيوانات التي يستخدمها الشعب الفلسطيني للتنقل بدلًا من السيارات، حيث عادت الحياة للعصور البدائية في غزة