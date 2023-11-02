جيش الاحتلال ينفذ هجوما جويا على جنوب لبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 نوفمبر 2023 08:35 مساءً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن سلاح الجو التابع له نفذ هجوما واسع النطاق في جنوب لبنان، وذلك لاستهداف مواقع تابعة لـ حزب الله اللبناني، وفقا لما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت.

وأوضح جيش الاحتلال، قامت طائرات حربية ومروحيات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلية بمهاجمة أهداف لحزب الله في الساعات الأخيرة ردا على إطلاق النار في وقت مبكر اليوم من الأراضي اللبنانية، في نفس الوقت الذي شنت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلية هجمات بالمدفعية والدبابات.

ولفت المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن من بين الأهداف التي تم قصفها: البنى التحتية والمقرات العسكرية، ومواقع إطلاق الصواريخ، مستودعات الأسلحة والمجمعات العسكرية لحزب الله.

وعلى الجانب الآخر، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن هناك خسائر في صفوف جيش الاحتلال خلال العملية البرية في قطاع غزة، لافتا إلى أن إسرائيل مصممة على تحقيق أهداف الحرب ولن بوقفها شيء.

وقال نتنياهو في كلمته، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي توغل في أطراف مدينة غزة وحقق نجاحات مبهرة للغاية، زاعما: نحن نحرز تقدما ولا شيء سيوقفنا، هناك خسائر في صفوف قواتنا للأسف ولكننا مصممون على تحقيق أهداف الحرب.