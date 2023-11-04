الذهب يتكبد أول خسارة أسبوعية
سجل الذهب أول خسارة أسبوعية له منذ ما يقرب من شهر مع تباطؤ الإقبال على المعدن الذي يعد ملاذا آمناً.
وأفاد موقع "سي ان بي سي عربية" اليوم السبت، بأن الذهب ارتفع في نهاية الجلسة 0.3 في المائة إلى 1999.9 دولار للأونصة ضمن تحركات في نطاق ضيق بلغ نحو ستة دولارات.
وانخفض الذهب بنحو 0.8 في المائة منذ بداية الأسبوع، دون مستوى الـ2000 دولار الذي سجله الشهر الماضي بسبب تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بـ2.12 في المائة إلى 23.33 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 1.15 في المائة إلى 941.3 دولار، كما صعد البلاديوم 1.61 في المائة إلى 1128 دولار.
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