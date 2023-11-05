رئيس وزراء العراق في جولة إقليمية لبحث تطورات الحرب على غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 نوفمبر 2023 10:33 صباحاً - يبدأ محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، غدًا الاثنين، جولة إقليمية حول تطورات الأحداث في غزة، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقال مصدر سياسي للوكالة إن جولة رئيس وزراء العراق ستبدأ من طهران ويتبعها عواصم خليجية.

وتشنّ قوات الاحتلال غارات مُكثّفة على أنحاء متفرقة في قطاع غزة، في مرحلة وُصِفت بأنها الأعنف منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في 7 أكتوبر الماضي، والتي قال الاحتلال إنها تأتي ردًا على عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها الفصائل الفلسطينية