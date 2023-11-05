مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاً
ارتفع مؤشر بورصة مسقط "30" العماني 31.6 نقطة، وبنسبة 0.70 قي المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى 4523.97 نقطة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4492.34 نقطة.
وقالت وكالة الأنباء العمانية: إن قيمة التداول بلغت أربعة ملايين و60 ألفًا و332 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعة بنسبة 27.1 في المائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت ثلاثة ملايين و194 ألفًا و60 ريالًا عُمانيًّا.
ولفت تقرير البورصة إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.075 في المائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.63 مليار ريال عُماني.
وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 388 ألف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 9.55 في المائة، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين مليونًا و324 ألف ريال عُماني أي ما يعادل 32.61 في المائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني 937 ألف ريال عُماني وبنسبة 23.07 في المائة.
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