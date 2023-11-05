مستشار الرئيس الفلسطيني: ممارسات الاحتلال الإسرائيلي قد تشعل حربا دينية بالمنطقة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 نوفمبر 2023 06:31 مساءً - حذر محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، من أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، قد تقود إلى إشعال حرب دينية في المنطقة.

وأدان الهباش تصريحات وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، حول استخدام القنبلة النووية لضرب قطاع غزة، ليست مفاجئة، وتعبر عن 'همجية ووحشية' العدوان الإسرائيلي.

وأضاف 'الهباش'، خلال مداخلة على شاشة 'القاهرة الإخبارية'، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يواصل إعطاء الضوء الأخضر لوزرائه ويدفع بالمستوطنين لخوض حرب 'قذرة' ضد الشعب الفلسطيني.

وحذر من أن الممارسات الإسرائيلية قد تشعل 'حربا دينية' تكتوي بنارها المنطقة كلها، مضيفًا أنه 'لا حديث أو حوار سياسي مع الاحتلال قبل وقف العدوان على غزة'.

ووصف الممارسات العدوانية لقوات الاحتلال بمثابة 'حرب إبادة' ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية وجميع الأراضي المحتلة، مؤكدًا أن مسؤولين إسرائيليين 'بربريين' يعكفون على تنفيذ أوامر نتنياهو، من خلال ممارسات دموية تجاه الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى العديد من الوقائع التي تؤكد اتباع الاحتلال سياسات دموية ضد الفلسطينيين، أبرزها مواصلة المستوطنين العدوان على الشعب الفلسطيني، وقيام جنود الاحتلال بالتنكيل بمجموعة من الفلسطينيين العزل، مؤكدًا أن ساسة إسرائيل 'إرهابيون' بطبعهم، وسلوكياتهم تعيد للأذهان مجازر دير ياسين وغيرها.

كما استعرض مستشار الرئيس الفلسطيني عددًا من معالم السياسات الإسرائيلية الحالية، والتي تنطوي على هدمٍ للمنازل وترحيلٍ للشعب الفلسطينيين ومنع البناء بالضفة الغربية، وذلك تحقيقًا للهدف الرئيسي المُتمثّل في 'إنهاء الوجود الفلسطيني'.

وشدد على أن الممارسات الدموية للعدوان الإسرائيلي، تُرتكب بعد تلقي الضوء الأخضر من واشنطن والغرب، لافتًا إلى حديث نتنياهو 'بصراحة ووقاحة' عن التهجير القسري لأهالي غزة إلى جنوب القطاع.

وذكر أن 'أولوياتنا وقف كامل وشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة'، مجددًا تأكيد بلاده الرفض القاطع لكل المحاولات الإسرائيلية لتهجير أهالي قطاع غزة.