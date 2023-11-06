إدانات عربية وإقليمية ضد تصريحات إسرائيل بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 نوفمبر 2023 09:31 صباحاً - أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها الشديدة لتصريحات أحد وزراء سلطة الاحتلال الإسرائيلي التي دعا خلالها إلى إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.

وقالت الخارجية الكويتية - في بيان لها /الأحد/ - إن هذه التصريحات تدل بما لا يدع مجالا للشك أن الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه على الشعب الفلسطيني والمدنيين قد تمادى إلى مرحلة خطيرة وغطرسته وصلت إلى درجة من الوحشية لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية.

وجددت مناشدة دولة الكويت للمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إيقاف جرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعب فلسطين .

و أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات التصريحات المتطرفة الصادرة من وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة المحاصر، والتي تظهر تغلغل التطرف والوحشية لدى أعضاء في الحكومة الإسرائيلية.

وعبرت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات المشينة وغير المقبولة لوزير التراث بالحكومة الإسرائيلية عميحاي إلياهو بشأن إلقاء قنبلة نووية على غزة.

واعتبرت الخارجية القطرية تصريحات الوزير الإسرائيلي "امتداداً للسياسة التصعيدية " للحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية و"تحريض على جريمة حرب".

واعتبر الأردن تصريحات الوزير بأنها "دعوة للإبادة الجماعية وجريمة كراهية لا يمكن السكوت عنها، وتحريضا على القتل وارتكاب جرائم الحرب، إلى جانب الجرائم التي ترتكب ضد أهالي قطاع غزة".

ونسبت وكالة أنباء رويترز إلى مسؤول أمريكي لم تكشف عن هويته القول إن هذه التصريحات "مرفوضة".

وقال وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، الأحد، إن أحد خيارات إسرائيل في الحرب على غزة، هو "إسقاط قنبلة نووية" على قطاع غزة الفلسطيني.

وأكد الوزير اليميني المتطرف، في مقابلة إذاعية، أنه "لا يوجد غير مقاتلين في غزة"، مضيفاً أن تقديم المساعدات الإنسانية للقطاع سيشكل "فشلاً"، معتبراً أن الهجوم النووي على قطاع غزة "خيار محتمل".