وزير خارجية الأردن: إسرائيل تستخدم المدنيين كأهداف بشرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 نوفمبر 2023 09:31 صباحاً - قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إن الاحتياجات في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ نحو شهر تتزايد، مشيرا إلى أن كمية الإمدادات: "حتى لو زادت 300% فستبقى ضئيلة للغاية".

أضاف الصفدي - في مقابلة تليفزيونية حتى لو زادت كمية الإمدادات بنسبة 300% عما تحصل عليه غزة الآن فستبقى ضئيلة للغاية مقارنة بالاحتياجات المتزايدة لجميع السكان الذين تعرضوا للحصار والقصف والطرد من منازلهم"، وأشار إلى أن "رواية الدرع البشري غير مقبولة"، لافتا النظر إلى أن "إسرائيل تستخدم المدنيين كأهداف بشرية".

ولفت الصفدي إلى حديث الوزير الإسرائيلي الذي قال، إن "على إسرائيل أن تقصف سكان غزة بالأسلحة النووية"، قائلا "لم يصدر أي كلمة من المجتمع الدولي ضد ذلك التصريح".