الأردن: تهجير الفلسطينيين بمثابة إعلان حرب

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 نوفمبر 2023 05:35 مساءً - شدد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الإثنين، أن "أي محاولات أو خلق ظروف ‏لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو الضفة الغربية خط أحمر، وسيعتبره الأردن بمثابة ‏‏"إعلان حرب".‏

وأكد الخصاونة، خلال لقاء في مجلس النواب، مع رئيس وأعضاء المكتب الدائم، ورؤساء الكُتل واللجان النيابية، أن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة بالنسبة للأردن، في إطار الموقف المتدرج في التعاطي مع العدوان الإسرائيلي على غزة وتداعياته".

وأضاف رئيس الوزراء الأردني، أن "استمرار العدوان الآثم على قطاع غزة بكل جرائمه يشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".

وطالب بـ"ضرورة وقف الحصانة والحماية التي تعطي لإسرائيل رخصة لقتل المدنيين الفلسطينيين" منوّهًا أن "القانون الدولي الإنساني يحرّم ويجرّم استهداف المدنيين وقتلهم دون استثناء".

وتابع رئيس الوزراء الأردني، قائلًا: "كلنا على قلب رجل واحد خلف جلالة الملك، عبد الله الثاني، مؤسسات وأحزاب ومواطنون، في مواقفه المشرفة لنصرة القضية الفلسطينية، ووقف العدوان على غزة؛ فالأردن القوي هو الأقدر على خدمة القضية الفلسطينية".

وأوضح أن "جهود العاهل الأردني وخطابه وتحركاته ومواقفه تجاه العدوان على غزة، أسهمت في تشكيل استدارة في الموقف الدولي، ومواقف الرأي العام العالمي في المطالبة بوقف العدوان".