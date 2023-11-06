القسام تعلن تدمير 12 دبابة وآلية عسكرية إسرائيلية في محاور القتال بغزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 نوفمبر 2023 07:29 مساءً - أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها دمرت منذ فجر اليوم الإثنين، 12 دبابة وآلية عسكرية إسرائيلية في محاور القتال بغزة.

وقالت القسام عبر "تليجرام" إن مقاتليها هاجموا قوات الاحتلال شمال غرب مدينة غزة، ودمروا 5 دبابات بقذائف "الياسين 105"، مشيرة إلى أنها قصفت أيضا تجمعا للجنود الإسرائيليين قرب إيريز بقذائف هاون.

وأضافت أنها دمرت دبابة إسرائيلية متوغلة في حي الإسراء شمال غربي غزة بقذيفة الياسين، مؤكدة أن مقاتليها يخوضون اشتباكات مع قوات إسرائيلية متوغلة في منطقة السلاطين شمال غربي بيت لاهيا.

كما أعلنت كتائب القسام، إن مقاتليها دمروا دبابة إسرائيلية متوغلة في منطقة السلاطين شمال غرب بيت لاهيا بقذيفة "الياسين 105".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب القسام أنها دمرت 4 آليات إسرائيلية على مشارف مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان بقذائف الياسين 105 منذ فجر اليوم.

وقالت كتائب القسام إنها دمرت صباح اليوم دبابة إسرائيلية متوغلة جنوب تل الهوا بقذيفة الياسين 105 صباح اليوم.

في سياق متصل، أعلنت كتائب عز الدين القسام أن مقاتليها قصفوا حشودا لقوات الاحتلال المتوغلة شرق جحر الديك في قطاع غزة بقذائف هاون.

وقالت كتائب القسام، فجر الاثنين، في سلسلة بيانات عبر منصة تلغرام إنها خاضت، الأحد، اشتباكات ضارية شمالي القطاع أسفرت عن مقتل جنود إسرائيليين.

وكانت القسام نشرت من قبل مقاطع فيديو تظهر قيام مقاتليها بتفجير دبابات إسرائيلية متوغلة في غزة، بعضها تم تفجيرها من المسافة صفر.