قوات الاحتلال تعلن اغتيال وائل أبو عسفة قائد كتيبة ”دير البلح” التابعة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 نوفمبر 2023 08:27 مساءً - أعلن جيش الاحتلال مساء اليوم الإثنين، اغتيال قائد كتيبة "دير البلح" التابعة لحركة "حماس" وائل أبو عسفة.

وقال الجيش الإسرائيلي: إن طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو قامت بتوجيه استخباراتي من جهاز الأمن العام وهيئة الاستخبارات العسكرية بالقضاء على وائل أبو عسفة قائد كتيبة دير البلح التابعة لحركة "حماس" في لواء الوسطى.

خلال الليلة الماضية قامت طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو بتوجيه استخباراتي من جهاز الأمن العام وهيئة الاستخبارات العسكرية بتصفية المدعو وائل أبو عسفة قائد كتيبة دير البلح التابعة لمنظمة حماس الإرهابية في لواء الوسطى. أبو عسفة وغيره من… pic.twitter.com/x00kuJdeCb

Advertisements — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 6, 2023

ونشر الجيش الإسرائيلي مشاهد، قال إنها للغارة التي شنها وتم خلالها القضاء على أبو عسفة.

وذكر أن أبو عسفة وغيره من القادة التابعين للواء الوسطى شارك في إرسال المقاتلين إلى دولة الاحتلال خلال عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر الماضي، وخطط "لارتكاب المزيد من العمليات بعد الهجمة".

اغتيال قائد كتيبة مخيم طولكرم جهاد مهراج شحادة

من ناحية أخرى، اغتالت قوات خاصة إسرائيلية مساء اليوم الإثنين، قائد كتيبة مخيم طولكرم جهاد مهراج شحادة.

ولفتت وسائل إعلام فلسطينية، إلى استشهاد 4 شبان مساء اليوم الإثنين، في جريمة اغتيال نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني الخاصة في طولكرم.

ووفق مصادر إعلامية فلسطينية فإن الشهداء هم: عز الدين عواد، القيادي في كتائب القسام، وجهاد مهراج شحادة، قائد كتيبة الرد السريع في طولكرم، والشهيد قاسم رجب، ومؤمن بلعاوي.

وأفادت مصادر فلسطينية، أن قوة إسرائيلية خاصة أطلقت النار بكثافة تجاه مركبة فلسطينية في طولكرم، واغتالت من بداخلها، قبل أن تنسحب.

وأكدت وزارة الصحة، وصول ٣ شهداء وإصابة حرجة إلى مستشفى طولكرم الحكومي.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الجريح مؤمن بلعاوي ليصل عدد شهداء جريمة الاغتيال الصهيونية إلى 4 شهداء.

