الهلال الأحمر الفلسطيني: مخزون الوقود الخاص بمولد مستشفى القدس ينفد بعد 48...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 نوفمبر 2023 10:29 مساءً - ناشدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الجهات والمنظمات الدولية العاملة في القطاع الصحي والإغاثي بضرورة إدخال المساعدات والاحتياجات الضرورية لمحافظتي غزة والشمال بشكل عاجل وملح لإنقاذ ما تبقى من مقومات كفيلة باستدامة الخدمة وتعزيز صمود مستشفى القدس وخدمات الإسعاف والطوارئ في المحافظتين.

نفاد مخزون وقود مولد مستشفى القدس وتوقف عمل أجهزة الإنعاش

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان له، أن استمرار منع قوات الاحتلال الإسرائيلي إدخال المقومات الرئيسية اللازمة لاستمرار عمل مركبات الإسعاف والطوارئ وتشغيل مستشفى القدس وإغاثة النازحين الموجودين فيه، بات ينذر بالتوقف التام والكامل لخدمات المستشفى لاسيما وأن مخزون الوقود الخاص بمولد المستشفى سينفد خلال 48 ساعة.

وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني، أن أجهزة الإنعاش وحضانات الأطفال وغرف العناية المركزة ستتوقف عن العمل، بالإضافة إلى شح المواد الطبية والأدوية، والنقص الكبير في المواد الغذائية ومياه الشرب للكوادر الطبية والمرضى والجرحى، بالإضافة إلى أكثر من 14 ألف نازح يقطنون حاليًا في جميع أرجاء المستشفى منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن المأساة الإنسانية في غزة وشمال القطاع باتت تتعمق يومًا بعد يوم، في ظل زيادة وتيرة الهجمات العسكرية والقصف من قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة بشكل عام ومحافظتي غزة وشمالها على وجه التحديد منذ نحو شهر، وتضييق الخناق على المنظومة الصحية والمدنيين العزّل من خلال استخدام القوة المفرطة في تدمير منازل المدنيين والمنشآت والبنى التحتية، علاوة على استهداف وقصف مستمر لمستشفيات عدة من ضمنها مستشفى القدس الواقع جنوب مدينة غزة، حيث يشهد محيطه قصفًا عنيفًا وعلى مسافات لا تزيد عن 50 مترا منذ أكثر من أسبوع، الأمر الذي أدى إلى وقوع 60 إصابة على الأقل بين الكوادر والمرضى والنازحين فيه، وأضرار عديدة في مبنى المستشفى ومركبات الإسعاف والإغاثة.