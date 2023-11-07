الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة جنين في الضفة الغربية



حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 09:31 صباحاً - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدينة جنين.

وقال مراسل وكالة أنباء فلسطين "وفا"، إن عدة مركبات عسكرية برفقة جرافة اقتحمت المدينة ومخيم جنين، ودارت مواجهات مع قوات الاحتلال.

ونشر جيش الاحتلال القناصة على أسطح عدد من المنازل، ودفع بتعزيزات جديدة من قواته، وانتشرت وحدات خاصة في عدد من الأحياء.

كما قامت جرافات الاحتلال بتجريف الطرقات والبنية التحتية على أطراف مخيم جنين، ، واستهدفت منزل المواطن عبد السلام جمال أبو الهيجاء في المخيم ما أدى لاحتراقه.

وصرحت مديرة تربية جنين سلام الطاهر لوكالة "وفا" إنه تقرر أن يكون دوام مدارس مدينة جنين ومخيمها الكترونيا.