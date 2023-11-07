غارات إسرائيلية على أطراف بلدة محيبيب الحدودية مع لبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 02:31 مساءً - شنت إسرائيل، اليوم، غارات على مناطق حدودية في جنوب لبنان المتاخمة للحدود الإسرائيلية، حيث قصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة محيبيب بمنطقة النبطية جنوب لبنان.

وقال إعلام لبناني محلي، اليوم الثلاثاء، إن طيران إسرائيلي مسير أسقط قذائف على أطراف بلدة محيبيب، بعد قصف حزب الله لمناطق في شمال إسرائيل.

وتسبب القصف الإسرائيلي في خسائر في منطقتي الظهيرة وطيرحرفا، كما تعرضت منطقة جبل اللبونة في بلدة الناقورة لقصف إسرائيلي متواصل.

يأتي ذلك في ظل استمرار القصف الإسرائيلي المدفعي على أطراف مروحين وراميا.