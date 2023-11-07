الدولار يرتفع والأسترالي على انخفاض

الدولار يرتفع والأسترالي على انخفاضارتفع الدولار اليوم الثلاثاء، بعد تراجع الإقبال الذي شهده الأسبوع الماضي على العملات، في حين انخفض الدولار الأسترالي بعد رفع بنك الاحتياطي الأسترالي لأسعار الفائدة؛ ما عزّز من التوقعات بأن دورة رفع أسعار الفائدة وصلت إلى نهايتها.

وبحسب وكالة بلومبرج فقد بلغ ارتفاع مؤشر الدولار -الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل مجموعة من العملات- 1ر0 في المائة إلى 38ر105 بعد صعوده 2ر0 في المائة يوم أمس، إلا أنه ظل غير بعيد من أدنى مستوى له في شهرين تقريبًا عند 84ر104 الذي لامسه يوم أمس.

وبلغ تراجع الدولار الأسترالي 06ر1 في المائة إلى 642ر0 دولار أمريكي، ووصل في أحدث تداولاته 6434ر0 دولار، فيما انخفض اليورو 15ر0 في المائة إلى 070ر1 دولار مبتعدًا عن أعلى مستوى في ثمانية أسابيع والذي سجله يوم أمس عند 0756ر1 دولار.

وخسر الجنيه الإسترليني في أحدث التداولات 1ر0 في المائة ليصل إلى 2327ر1 دولار، لكنه يظل بالقرب من أعلى مستوى سجله في سبعة أسابيع خلال جلسة أمس وبلغ 2428ر1 دولار.

فيما سجل الين الياباني 28ر150 للدولار متجاوزًا من جديد عتبة 150 للدولار التي أبقت المتداولين في حالة من الحذر على مدار الأسابيع الماضية.