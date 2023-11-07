استشهاد 17 وإصابة 30 فلسطينيا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة بخان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 06:31 مساءً - أعلن التليفزيون الفلسطيني الرسمي، في نبأ عاجل، استشهاد 17 فلسطينيا وإصابة أكثر من 30، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة الأسطل وسط خان يونس.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مربعًا سكنيًا في منطقة دير البلح، ما أدى إلى استشهاد عشرات المواطنين جلهم من الأطفال والنساء والمسنين، وتدمير المنازل على رؤوس ساكنيها، فيما العشرات منهم تحت الركام، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

كما استهدفت قوات الاحتلال مربعًا سكنيًا لعائلة السموني، وهو مربع سكني كامل للعائلة، ما أدى إلى ارتقاء عدد كبير من الشهداء، من بينهم العديد من أطفال ونساء، وإصابة العشرات، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 10468، وأكثر من 27 ألف جريح، جراء هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ بداية عدوان 7 أكتوبر الماضي.