الذهب ينخفض ​​مع ارتفاع الدولار

الذهب ينخفض ​​مع ارتفاع الدولارانخفض الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوعين تقريبا اليوم الثلاثاء مع ارتفاع الدولار وفي ظل ترقب المتداولين لإشارات حول أسعار الفائدة خلال كلمات مجموعة من مسؤولي المجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1967.09 دولار للأونصة بحلول الساعة 10:50 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوياته منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول. وتراجعت العقود الآجلة للذهب 0.8% إلى 1973.50 دولار.

وكان مؤشر الدولار ارتفع 0.4% مما يجعل السبائك أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج، وفقا لـ "رويترز".

وارتفع الذهب أكثر من 7% في أكتوبر/تشرين الأول إذ عزز الصراع في الشرق الأوسط الطلب على المعدن كملاذ آمن.

وعلى صعيد المعادن الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.6% إلى 22.66 دولار للأونصة والبلاتين 0.7% إلى 899.10 دولار. وانخفض البلاديوم 1.3% لى 1092.22 دولار ليبلغ تراجعه 39% خلال العام حتى الآن.