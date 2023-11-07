تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الإفريقية الخامسة إلى وقتٍ يحدد لاحقا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 09:31 مساءً - أعلنت السعودية تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الإفريقية الخامسة إلى وقتٍ يحدد لاحقًا، نظرًا إلى التطورات الحالية في غزة والتي استدعت الدعوة إلى انعقاد قمة عربية غير عادية وقمة إسلامية تختصان ببحث الأزمة الحالية وما تشهده من تداعيات إنسانية خطيرة.

وأوضحت وزارة الخارجية السعودية - وفقًا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس) اليوم /الثلاثاء/ - أن قرار التأجيل جاء بعد التنسيق مع أمانة جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي وحرصا على ألّا تؤثر الأحداث السياسية في المنطقة على الشراكة العربية الأفريقية التي ترتكز على البعد التنموي والاقتصادي.