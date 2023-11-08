انخفاض أسعار الذهب
الأربعاء، 24 ربيع الآخر 1445هـ الموافق 08 نوفمبر 2023
لندن- سبأ:
انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين في ظل ترقب المتداولين لإشارات حول أسعار الفائدة من قبل مسؤولي المجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.
وبحسب وكالة أنباء "رويترز" انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 في المائة إلى 1967.09 دولار للأونصة وهو أدنى مستوياته منذ 25 أكتوبر، فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب 0.8 في المائة إلى 50ر1973 دولار.
وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.6 في المائة إلى 22.66 دولار للأوقية والبلاتين 0.7 في المائة إلى 998.10 دولار، كما تراجع البلاديوم 1.3 في المائة إلى 1092.22 دولار ليبلغ تراجعه 39 في المائة خلال العام حتى الآن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انخفاض أسعار الذهب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.