انخفاض أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهبالأربعاء، 24 ربيع الآخر 1445هـ الموافق 08 نوفمبر 2023لندن- سبأ:انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين في ظل ترقب المتداولين لإشارات حول أسعار الفائدة من قبل مسؤولي المجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 في المائة إلى 1967.09 دولار للأونصة وهو أدنى مستوياته منذ 25 أكتوبر، فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب 0.8 في المائة إلى 50ر1973 دولار.

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.6 في المائة إلى 22.66 دولار للأوقية والبلاتين 0.7 في المائة إلى 998.10 دولار، كما تراجع البلاديوم 1.3 في المائة إلى 1092.22 دولار ليبلغ تراجعه 39 في المائة خلال العام حتى الآن.

