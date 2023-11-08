الهلال الأحمر الفلسطيني: 650 شاحنة مساعدات دخلت غزة منذ 21 أكتوبر حتى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 نوفمبر 2023 05:31 مساءً - سلمت جمعية الهلال الأحمر المصري، نظيرتها الفلسطينية، دفعة جديدة من المساعدات الإغاثية عبر معبر رفح البري.

وجاء ذلك في إطار دعم الشعب الفلسطيني وتخفيف وطأة الاعتداءات الوحشية التي يتعرض لها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة الحالية.

ومن جهتها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان لها، إن طواقمها استلمت مساء أمس الثلاثاء، 81 شاحنة من قبل جمعية الهلال الأحمر المصري محملة بالمساعدات عبر معبر رفح، موضحة أن الشاحنات تحتوي على غذاء وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية.

عدد الشاحنات الإغاثية التي وصلت إلى قطاع غزة منذ 6 أكتوبر

وأضافت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن عدد الشاحنات المستلمة منذ تاريخ 21/10/2023 وحتى الآن وصل إلى 650 شاحنة، أي ما يعادل حوالي 36 شاحنة في اليوم الواحد، فيما لم تسمح سلطات الاحتلال بإدخال الوقود حتى هذه اللحظة.

ومن جانبه، قال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، إن هناك حاجة لوجود مزيد من الدعم في المساعدات لسكان قطاع غزة في ظل تدني الأوضاع وبما يعادل 2.5 مليون مواطن يحتاج لمساعدة إضافية.

وحذر الدكتور رامي الناظر من نفاد مخزون المساعدات الإنسانية القادم من دول العالم والموجه إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن الجمعية تقوم أيضًا بتقديم خدمات الدعم النفسي للمصابين والمرضى القادمين للعلاج في مصر، ويتم هذا من خلال التنسيق المستمر مع الهلال الأحمر الفلسطيني.