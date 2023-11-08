العراق: عودة 459 نازحًا عراقيا إلى مناطقهم في محافظة الأنبار

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 نوفمبر 2023 06:35 مساءً - أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية إيفان فائق جابرو، اليوم الأربعاء، عودة 459 نازحًا إلى مناطقهم الأصلية في محافظة الأنبار.

وقالت جابرو - في بيان للوزارة، أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - إن 459 نازحًا عادوا إلى مناطقهم الأصلية من مجمع الكيلو 18 التابع ل‍مركز الرمادي في محافظة الأنبار إلى مناطق (الفلوجة، الخالدية، القائم، الكرمة والرمانة)، بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية (IOM)"، موضحًا أنه تم توزيع منح مالية لكل عائلة مع أجور النقل.