مؤشر بورصة مسقط يُغلَق مرتفعاً

مؤشر بورصة مسقط يُغلَق مرتفعاًارتفع مؤشر بورصة مسقط "30" العماني 7.2 نقطة، وبنسبة 0.16 في المائة اليوم الأربعاء، ليغلق عند مستوى 4555.08 نقطة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4547.84 نقطة.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، بلغت قيمة التداول خمسة ملايين و166 ألفًا و504 ريالات عُمانية، منخفضة بنسبة 19.8 في المائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت ستة ملايين و443 ألفًا و80 ريالًا عُمانيًّا.

وأشار تقرير البورصة إلى أنَّ القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.042 في المائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.65 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 320 ألف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 6.20 في المائة، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 158 ألف ريال عُماني أي ما يعادل 3.05 في المائة، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني 163 ألف ريال عُماني وبنسبة 3.15 في المائة.