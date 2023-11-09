الاحتلال يواصل غاراته لليوم الـ34 من الحرب على غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 نوفمبر 2023 10:32 صباحاً - في اليوم الـ34 من العدوان الإسرائيلي على غزة، تواصل طائرات ومدفعية الاحتلال قصف مناطق متفرقة من القطاع، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وكثف الجيش الإسرائيلي عمليات القصف على مناطق دير البلح وخانيونس وجباليا والنصيرات في قطاع غزة.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 10569 شهيدا، بينهم 4324 طفلا و2823 امرأة، في حين بلغ عدد المصابين أكثر من 26 ألفا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وأكد الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة أنه «لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة والاحتلال لم يدع شبرا دون استهداف مما أوقع المئات من الشهداء والجرحى خلال الساعات الماضية».

وأعلنت وزارة الداخلية في غزة استشهاد 6 فلسطينيين، بينهم 3 أطفال، وإصابة آخرين في قصف منزل عائلة أبو خاطر في بلدة بني سهيلا شرقي خانيونس، في الساعات الأولى من صباح الخميس.

كما أصيب عدد آخر جراء استهداف طائرات الاحتلال منزل لعائلة العمريطي في منطقة ساحة الشوا بمدينة غزة.