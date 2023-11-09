الأونروا تعلن مقتل 92 من موظفيها وإصابة 26 منذ بداية العدوان على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 نوفمبر 2023 10:32 صباحاً - أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» عن مقتل 92 من موظفيها وإصابة 26 في الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي

وقالت وكالة الأونروا: « إن قرابة 730 ألف نازح في 151 منشأة تابعة لنا في كافة محافظات قطاع غزة».

كما أكدت الأونروا على أن الوقود ضروري لمواصلة العمليات الإنسانية المنقذة للحياة في غزة.

وارتفعت حصيلة ضحايا الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة إلى 10569 شهيدا بعد مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال وسط القطاع، الأربعاء.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي، مجزرة جديدة جراء قصف منزل يعود لعائلة شحادة في النصيرات وسط قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 18 فلسطينيا، بحسب وزارة الداخلية في