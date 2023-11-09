الهلال الأحمر الفلسطيني يتسلم 106 شاحنات مساعدات عبر معبر رفح

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 نوفمبر 2023 12:31 مساءً - قال الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، إن طواقمه استلمت 106 شاحنات أمس من نظيره المصري، مُحملة بالمساعدات، إضافة إلى 5 مركبات إسعاف من الكويت عبر معبر رفح.

وبحسب منشور للهلال الأحمر الفلسطيني على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فإن الشاحنات احتوت على غذاء وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية، لكن الاحتلال لم يسمح بإدخال الوقود.

ووصل عدد الشاحنات المُستلمة منذ الحادي والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول وحتى الآن نحو 756 شاحنة، ما يعادل حوالي 39 شاحنة في اليوم الواحد.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة قد أعلن أمس خروج 172 جريحا ومرافق عبر معبر رفح البري للعلاج خارج قطاع غزة منذ مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.