اشتية: الشعب الفلسطيني في حاجة لحماية دولية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 نوفمبر 2023 02:31 مساءً - قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في مؤتمر للمساعدات في باريس، اليوم الخميس، إن الفلسطينيين في حاجة لحماية دولية.

وأضاف قائلا «القانون الدولي لحقوق الإنسان ينتهك.. وجرائم حرب ترتكب».

وتابع أن إسرائيل لا تشن حربا على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وإنما على جميع الفلسطينيين.

وأكد اشتية أن الدفاع عن النفس لا يكون عن طريق احتلال دولة أراضي دولة أخرى، لافتا إلى أن هناك انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني وجرائم ترتكب بحق الشعب الفلسطيني من الأبرياء.

وأضاف إن «طريق الآلام عند الشعب الفلسطيني لم يبدأ في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن عمره 75 عاما في مخيمات اللجوء والضفة الغربية والقدس وتحت الحصار والحرب في قطاع غزة».

وتابع مؤكدا أن «جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين وصلت إلى منعهم من الماء والطعام بخلاف محاولات التهجير القسري التي لم تتوقف حتى هذه اللحظة، واعتقادهم أنهم قد ينتصروا على دم الأطفال».

ويشارك اشتية في المؤتمر الدولي لإغاثة غزة في باريس، بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومشاركة دولية رفيعة المستوى.