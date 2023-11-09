الذهب قرب أدنى مستوى في 3 أسابيع

الذهب قرب أدنى مستوى في 3 أسابيعحومت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الخميس مع تلاشي الطلب على الملاذات الآمنة، فيما يترقب المستثمرون تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعيا لمزيد من الدلائل بشأن الفائدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1948.39 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أمس أدنى مستوياته منذ 19 أكتوبر الماضي. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1953.50 دولار.

وكانت أسعار الذهب قد تجاوزت المستوى الرئيسي البالغ 2000 دولار للأوقية الأسبوع الماضي بعدما أدى تصاعد التوتر في الشرق الأوسط إلى زيادة الطلب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 22.41 دولار للأوقية، فيما زاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 869.70 دولار.. وهبط البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1040.77 دولار، ليحوم بالقرب من أدنى مستوياته منذ 2018.