وزراء الخارجية العرب يدين العدوان الإسرائيلي على غزة ويرفض استبعاد حكم السلطة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 نوفمبر 2023 05:27 مساءً - أدان بيان صادر عن الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب، العدوان الإسرائيلي على غزة، رافضا إعادة احتلال القطاع.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية، عن الاجتماع تأكيده على رفض وزراء الخارجية العرب، لأي ترتيبات دولية بعد انتهاء الحرب على غزة، تستبعد حكم السلطة الفلسطينية، داعيا لوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة، والضفة، والقدس.

بيان الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب

وأشار البيان إلى ضرورة السماح بتدفق المساعدات الإغاثية والوقود إلى غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، والتمسك بحل الدولتين والدعوة فورا لمفاوضات فلسطينية إسرائيلية برعاية دولية، مع رفض محاولات توسيع نطاق الصراع والحرب الحالية لتشمل أطرافا ودولا عربية أخرى.