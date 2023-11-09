صحة غزة: 10812 شهيدًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 نوفمبر 2023 06:35 مساءً - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع محصلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي لـ10 آلاف و812 شخصًا.

وأضافت الوزارة - في بيان صحفي اليوم الخميس، أن من بين الشهداء 4412 طفلًا و2918 سيدة و667 مُسنًا، فيما وصل عدد الجرحى لـ26 ألفًا و905 جرحى.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة إن عدد الشهداء بين الأطباء والطواقم الصحية وصل لـ195 كادرًا، مشيرا إلى أن الاحتلال دمر 45 سيارة إسعاف و120 مؤسسة صحية، وأخرج 19 مستشفى عند الخدمة تمامًا.