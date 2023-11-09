17 شهيدا بالضفة الغربية وتصاعد الاشتباكات في جنين بعد عملية دهم لقوات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 نوفمبر 2023 08:31 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية المحتلة إلى 17، فيما لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مناطق عديدة في الضفة وتدفع بتعزيزاتها في كل المحاور وتعتقل عشرات الفلسطينيين.

وأشارت الوزارة إلى أن 13 من الشهداء سقطوا في مداهمة نفّذتها القوات الإسرائيلية لمدينة ومخيم جنين للاجئين، وشهيدين سقطا في بيت فجار جنوب بيت لحم ودورا جنوب الخليل، وشهيدا في مخيم الأمعري قرب رام الله، وشهيدا آخر في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.

وبذلك ارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 180 وتجاوز عدد الجرحى 2300.

وما زال جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن عمليات عسكرية متواصلة في مدينة جنين ويحاصر مخيمها وسط تحليق مكثف لطائراته، بالإضافة إلى احتجاز طلبة المدارس والموظفين.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استهداف سيارة إسعاف تابعة له في جنين وإصابة مسعف برصاص حي في الظهر.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي جنين للمرة الثانية خلال ساعات بهدف اعتقال مطلوبين، وجرفت الشوارع ودمرت البنية التحتية، ورافق ذلك اندلاع اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين.

كما اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس ودفع بتعزيزات عسكرية نحو مخيم بلاطة للاجئين، بعد أن اقتحم بلدة دورا في الخليل، واندلعت على إثر ذلك مواجهات بين الشبان الفلسطينيين والقوات المقتحمة، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي، مما أدى إلى استشهاد شاب وإصابة آخر.

من جهتها، حمّلت الخارجية الفلسطينية إسرائيل والدول الداعمة لها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج استهدافها للمدنيين الفلسطينيين، والضغط الكبير الذي تفرضه على حياتهم، محذرة من انفجارات في الضفة الغربية تصعب السيطرة عليها.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال اعتقلت خلال الاقتحامات الجديدة 65 فلسطينيا بينهم -وفق مراسلة الجزيرة- قائد في كتائب شهداء الأقصى وهو أحمد أبو عويس.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال نحو 1430 فلسطينيا في أنحاء الضفة الغربية منذ بدء الحرب في غزة، بينهم 900 من حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وتتم الاعتقالات بمداهمة منازل الفلسطينيين أثناء ساعات الليل وصولا إلى الفجر، ويُنقل المعتقلون إلى مراكز توقيف مؤقتة، قبل إحالتهم إلى مراكز التحقيق الرئيسية أو السجون.

وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس يوميا حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق نار وقنابل غاز على الفلسطينيين.

وزادت وتيرة تلك الحملات بالتزامن مع حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ بدء عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين، معظمهم أطفال ونساء.