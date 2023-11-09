انخفاض مؤشر بورصة مسقط 0.35%انخفض مؤشر بورصة مسقط "30" العماني 15.9 نقطة وبنسبة 0.35 في المائة اليوم الخميس، ليغلق عند مستوى 4539.16 نقطة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4555.08 نقطة.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية، بأن قيمة التداول بلغت مليونين و562 ألفًا و993 ريالًا عُمانيًا منخفضة بنسبة 50.4 في المائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول والتي بلغت خمسة ملايين و166 ألفًا و504 ريالات عُمانية.

ولفت تقرير البورصة إلى أنّ القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.043 في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقرب من 23.64 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 226 ألف ريال عُماني مشكلةً ما نسبته 8.83 في المائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 209 آلاف ريال عُماني أي ما نسبته 8.17 في المائة، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني 17 ألف ريال عُماني وبنسبة 0.66 في المائة.