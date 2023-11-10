الخارجية الفلسطينية تدين استهداف الاحتلال مستشفيات غزة وتندد بـ «حرب الإبادة»

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 10 نوفمبر 2023 11:34 صباحاً - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ما وصفته بـ «حرب الإبادة الجماعية» التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن تلك الاستهدافات تركز في الوقت الراهن على المستشفيات وطواقم الإسعاف، وتعرض حياة المرضى، وآلاف المدنيين لخطر الموت.

وطالب الوزارة بموقف دولي إنساني حازم، يجبر إسرائيل على وقف عدوانها الغاشم على قطاع غزة فورًا، ووقف استهداف المستشفيات.

وأشارت إلى ضرورة ضمان حماية المدنيين، وتوفير جميع احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وحماية الطواقم الطبية والمرضى والنازحين في المستشفيات.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، في تصريحاته للغد، إن الاحتلال الإسرائيلي خلال 34 يوما دمر 51 سيارة إسعاف، مما يعني أنه شلَّ منظومة الإسعاف والطوارئ بشكل كامل، والتي باتت لا تقوى على الاستجابة لنداءات الاستجابة، مما يضطر المواطنين إلى أن يأتوا بالضحايا إلى المستشفيات.

وذكر أن الاحتلال منذ فجر اليوم، نفذ العديد من الاستهدافات التي طالت مستشفيات غزة.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الجمعة، أن الاحتلال ألقى قرابة 32 ألف طن من المتفجرات خلال عدوانه المستمر على القطاع.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، في تصريح صحفي إن: «نحو 32 ألف طن من المتفجرات وأكثر من 13 ألف قنبلة قصف بها الاحتلال قطاع غزة منذ بداية العدوان، ما يعني بالمتوسط 87 طن لكل كيلومتر».