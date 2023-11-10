الصحة الفلسطينية: قوات الاحتلال تنفذ جريمة مركَّبة بحق المستشفيات والطواقم الطبية

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 10 نوفمبر 2023 11:34 صباحاً - قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، إن قوات الاحتلال تدير ظهرها للمجتمع الدولي وتمعن في جرائمها بحق المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الإيواء في قطاع غزة.

وأضافت الوزيرة، في بيان صحفي، صباح اليوم الجمعة أن قوات الاحتلال تنفذ جريمة مركَّبة بحق المستشفيات والطواقم الطبية، وبدأت جرئمتها بمنع إدخال الوقود والمستهلكات الطبية إليها، واليوم تختم هذه الجرائم باستهداف المستشفيات بالنار والقصف بشكل مباشر، حيث استهدفت فجراً عددا من المستشفيات في قطاع غزة، في الوقت الذي حذرنا فيها من كارثة كبرى جراء هذه الجرائم.

وأكدت وزيرة ىلصحة خروج 18 مستشفى عن الخدمة منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر.

وقصف الاحتلال محيط مجمع الشفاء الطبي غرب غزة ما أدى إلى استشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين، فيما استشهد مواطن وأصيب طفل في قصف استهدف مستشفى الولادة في مجمع الشفاء الطبي.

وقصفت طائرات الاحتلال كذلك محيط مستشفى القدس، في ظل تواجد الطواقم الطبية والمرضى وأكثر من 14 ألف نازح داخله

وكذلك قصف الاحتلال مستشفى الرنتيسي للأطفال غرب مدينة غزة، ما أدى إلى اندلاع حريق في مرافقه. وفي وقت سابق، استهدف الاحتلال بالقصف بوابة مستشفى النصر للأطفال، المجاور لمستشفى الرنتيسي، ما أسفر عن ارتقاء شهيدين وإصابة آخرين.

كما شن الاحتلال سلسلة غارات عنيفة في محيط مستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، الذي يؤوي عشرات آلاف الجرحى والمرضى والنازحين غالبيتهم من الأطفال والنساء والمسنين، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وجرح آخرين.

وتسبب القصف بإحداث أضرار جسيمة في بعض مرافق المستشفى وكذلك حالات هلع بين المواطنين الذين هرعوا إليه، في محاولة للاحتماء من القصف.

وأصيب مسعف بجروح في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي، على محيط مستشفى العودة شمال قطاع غزة، ومحيط مستشفى الشفاء وسط القطاع.