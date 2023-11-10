الدولار أفضل أسبوع مقابل الين فى 3 أشهر

الدولار أفضل أسبوع مقابل الين فى 3 أشهريتجه الدولار لتحقيق أفضل أسبوع مقابل الين في ثلاثة أشهر اليوم الجمعة بعد أن حطم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ومجموعة من مسؤولي البنك المركزي الأميركي توقعات الأسواق بأن أسعار الفائدة قد بلغت ذروتها.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى في عام عند 151.355 ين اليوم الجمعة ولامس أعلى مستوياته في أسبوع مقابل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، وفق رويترز.

ومع ذلك، استعاد الدولار مكانته هذا الأسبوع وفي طريقه لتسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 1.3% مقابل الين، وهو أفضل أداء له منذ أغسطس/آب.

فيما يتجه الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي نحو تكبد خسائر أسبوعية 2.3% و1.75% على الترتيب مقابل الدولار، في أكبر انخفاض لهما منذ أشهر.

وبلغ الدولار الأسترالي في أحدث التعاملات 0.63615 مقابل العملة الأميركية بعد تراجعه لأدنى مستوى في أسبوع عند 0.6352 دولار في وقت سابق من الجلسة.

في حين سجل النيوزيلندي 0.5895 دولار في أحدث التعاملات بعد أن وصل أيضا إلى أدنى مستوى له في أسبوع عند 0.5886 دولار في وقت سابق من الجلسة.

أما اليورو، فاستقر عند 1.06665 دولار بينما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.05% إلى 1.2227 دولار. وكلاهما في طريقهما لتكبد خسائر أسبوعية بنحو 0.6% و1.2% على الترتيب.