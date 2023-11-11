مؤشر بورصة مسقط يعاود الصعود

مؤشر بورصة مسقط يعاود الصعودعاد المؤشر الرئيس لبورصة مسقط إلى الصعود الأسبوع الماضي بعد ثلاثة أسابيع من الهبوط، مستفيدا من إقبال المؤسسات الاستثمارية المحلية على الشراء لامتصاص فائض السيولة من الأفراد والمستثمرين الخليجيين.

وأنهى المؤشر الرئيس للبورصة بختام تداولات أمس الأول الخميس على 4539 نقطة، مرتفعا 46 نقطة، ليتجاوز حاجز الـ 4500 نقطة الذي تخلى عنه مطلع الشهر الجاري، حيث سجل مؤشر القطاع المالي مكاسب بـ 80 نقطة، وارتفع المؤشر الشرعي 6 نقاط، بينما تراجع مؤشر قطاع الصناعة 29 نقطة، وفقد مؤشر قطاع الخدمات حوالي 7 نقاط.

واستحوذت مشتريات المؤسسات الاستثمارية المحلية على 74.4 بالمئة من إجمالي قيمة التداول، مقابل مبيعات بنسبة 45.8 بالمئة من إجمالي قيمة التداول، لتتمكن المؤسسات المحلية من امتصاص فائض السيولة من قبل الأفراد الذين اتجهوا للبيع لتشكل مبيعاتهم 26.4 بالمئة من إجمالي قيمة التداول مقابل مشتريات بنحو 17.5 بالمئة من إجمالي قيمة التداول، كما أظهرت بيانات التداول اتجاه المستثمرين الخليجيين للبيع لتستحوذ مبيعاتهم على 20.1 بالمئة من إجمالي قيمة التداول مقابل مشتريات بنسبة 2.9 بالمئة من التداولات.

وتراجعت تداولات بورصة مسقط الأسبوع الماضي إلى نحو 22.8 مليون ريال عماني مقابل 32.9 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه، كما سجلت البورصة مكاسب في قيمتها السوقية بلغت 25 مليون ريال لتصعد بنهاية تداولات الخميس إلى 23 مليارا و640.7 مليون ريال.