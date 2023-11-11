مفوض الأونروا: نشهد قتلا ممنهجا للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 نوفمبر 2023 02:35 مساءً - قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم السبت، إن الوكالة تحتاج إلى دعم دولي كبير لتلبية احتياجات الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وأضاف "لازاريني"، في كلمته أمام القمة العربية الإسلامية الطارئة، المنعقدة بالرياض، أن سكان قطاع غزة يفتقرون إلى كل الخدمات، وينظرون إلى كل ما يمكن فعله لإنقاذهم.

وأشار إلى أنه يجب إيصال المساعدات التي تلبي حاجات سكان غزة دون قيد أو شرط، كما يجب حشد كل الجهود لوقف إطلاق النار، وتجنب استهداف المستشفيات ومباني الأمم المتحدة.

وأكد أن أكثر من 100 شخص بالمفوضية قُتلوا بقطاع غزة، وأكثر من 10 آلاف فلسطيني استُشهدوا معظمهم من النساء والأطفال، مضيفًا أن الوضع كارثي وصادم في غزة، وكل شيء يشارف على النفاد، من غذاء ودواء ووقود.

ورفض تهجير أهل غزة، قائلًا: "نشهد قتلاً ممنهجًا للفلسطينيين بالقطاع والضفة الغربية".

وفى وقت سابق، انطلقت أعمال القمة العربية الإسلامية المُشتركة غير العادية، المنعقدة بمدينة الرياض، حيث حرص قادة الدول المشاركين فيها على التقط صورة تذكارية.

وتأتي القمة استشعارًا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موّحد يُعبّر عن الإرادة العربية الإسلامية المُشتركة، بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة، تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها.