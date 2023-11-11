الصحة الفلسطينية: لم نعد قادرين على حصر الشهداء والجرحى في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 نوفمبر 2023 06:31 مساءً - أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، داخل قطاع غزة، أشرف القدرة، أنه لم يعد هناك قدرة لدى عناصرها على إحصاء عدد الشهداء والجرحى، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، ونتيجة انقطاع الاتصال بين المستشفيات، التي تتعرض لعدوان عنيف، منذ الليلة الماضية وبصفة خاصة مجمع الشفاء الطبي.

وزارة الصحة الفلسطينية

وأضاف القدرة، فى تصريح صحفى مُقتضب، أن وزارته باتت فاقدة لكل الإمكانيات اللوجيستية ولم يعد مُمكنًا تزويد وسائل الإعلام بالمعلومات، مشيرا إلى أن لا أحد يستطيع الخروج من مجمع 'الشفاء' الطبى وإلا تعرض لإطلاق النار.

وقال القدرة إن الصليب الأحمر الدولى أبلغ الوزارة بأن إسرائيل ترفض التنسيق لمرور سيارات الإسعاف، علما بأنه فى وقت سابق من اليوم قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن 7 سيارات إسعاف فقط من أصل 18 سيارة تعمل فى شمال غزة وسط أوضاع صعبة للطواقم الطبية نتيجة تكثيف القصف الإسرائيلى وتوغل الآليات الإسرائيلية.