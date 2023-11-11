السعودية: مغادرة الطائرة الثالثة لإغاثة الفلسطينيين في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 نوفمبر 2023 06:31 مساءً - غادرت الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة، اليوم السبت، مطار الملك خالد الدولي بالرياض، متجهة إلى مطار العريش الدولي في مصر استعداداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

وتحملت الحملة العسكرية الإغاثية السعودية الثالثة على متنها مساعدات إغاثية متنوعة لعرض المنتجات الغذائية والإيوائية تزن 35، وذلك ضمن مكافحة القطاع الشعبي لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة، التي توجهها مدفعية الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.