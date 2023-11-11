المغرب: ما يحدث فى غزة أزمة غير مسبوقة يزيدها تمادى إسرائيل فى...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 نوفمبر 2023 07:33 مساءً - أكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية أن انعقاد القمة العربية الإسلامية غير العادية جاء فى سياق مشحون بالتوتر واستمرارا للمواجهات المسلحة التى يعيشها قطاع غزة وما تخلفه من آلاف القتلى والجرحى من المدنيين ومن تخريب ودمار وحصار شامل فى خرق سافر للقوانين الدولية والقيم الإنسانية .

وقال أخنوش - فى كلمته التى ألقاها فى أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية فى الرياض نيابة عن ملك المغرب محمد السادس - "ندعو بصفتنا رئيسا للجنة القدس إلى وقف قتل النفس البشرية والتحرك جماعيا لتحقيق أوليات ملحة منها ..(الخفض العاجل للتصعيد ووقف الاعتداءات العسكرية وإطلاق النار بشكل دائم وقابل للمراقبة ، ضمان حماية المدنيين وعدم استهدافهم وفقا للقانون الدولى والإنسانى ، السماح بإيصال المساعدات الانسانية بشكل انسيابى وبكميات كافية لساكنى غزة ، إرساء أفق سياسى للقضية الفلسطينية كفيل بإنعاش حل الدولتين المتوافق عليه دوليا) .

وأضاف أننا أمام أزمة غير مسبوقة يزيدها تعقيدا تمادى إسرائيل فى عدوانها السافر على المدنيين العزل ويضاعف من حدتها صمت المجتمع الدولى وتجاهل القوى الفاعلة للكارثة الانسانية التى تعيشها غزة، لذلك لا يجب ترك مستقبل المنطقة وأبناءها بين أيدى المزايدين لأن مستقبل المنطقة لا يتحمل المزايدات الفارغة ، فلا بديل عن سلام حقيقى فى المنطقة يضمن للفلسطينيين حقوقهم المشروعة ودولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية ووضع آليات لأمن إقليمى مستدام قائم على احترام القانون الدولى .

وأوضح أننا نعمل بصفتنا رئيسا للجنة القدس ومن خلال وكالة بيت المال فى القدس الشريف على حماية المدينة المقدسة والحفاظ على وضعها التاريخى والقانونى ومقدساتها الدينية ومن واجب الجميع المحافظة على مدينة القدس الشريف باعتبارها تراثا مشتركا للإنسانية ومركزا لقيم الإحترام المتبادل.

وقال رئيس الحكومة المغربية - فى ختام كلمته - نحن أمام مرحلة فاصلة تتطلب من الجميع التحلى بالحزم والمسئولية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتغليب منطق العقل والحكمة لاقامة سلام عادل ودائم بالمنطقة.