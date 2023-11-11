جيش الاحتلال: مقتل 361 جنديًا وضابطًا منذ السابع من أكتوبر

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 نوفمبر 2023 09:31 مساءً - أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 361 جنديًا وضابطًا قتلوا منذ بداية المواجهات مع المقاومة الفلسطينية، في السابع من أكتوبر الماضي.

ويأتي ذلك بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 5 جنود وإصابة 6 آخرين بجروح خطيرة بمعارك غزة، ليرتفع بذلك عدد قتلى جنود الاحتلال لـ 43 منذ بدء العملية البرية.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، أن ضابطين و4 جنود أصيبوا بجروح بالغة الخطورة، خلال المعارك القائمة في قطاع غزة مع المقاومة الفلسطينية.

اشتباكات ضارية وتفجير آليات العدو الإسرائيلي

وعلى الجانب الآخر، قال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس الفلسطينية، إن المقاتلين من الفصائل الفلسطينية لكتائب القسام، يخوضون اشتباكات ضارية ويفجرون آليات العدو الإسرائيلي في جميع محاور ونقاط تقدم العدو في غزة.