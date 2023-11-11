الذهب يحقق أولى خسائره الأسبوعية
انخفضت أسعار الذهب عند التسوية، مع إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطرة كالأسهم وتجاهل الملاذات الآمنة كالمعدن النفيس.
وأفاد موقع "سي ان بي سي عربية" اليوم السبت، بأنه على صعيد التداولات، انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند التسوية بنسبة 1.6 في المائة أو بنحو 32.10 دولار إلى 1937.70 دولار للأوقية، وتكبد المعدن الأصفر خسائر أسبوعية بنسبة 3.1 في المائة.
ويأتي ذلك مع تقييم المستثمرين لتصريحات رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول بشأن التضخم.
وكان باول قد ذكر بأن هناك إشارات إيجابية وإحراز تقدم ملموس في كبح جماح التضخم، لكنه وفريقه في الفيدرالي يخشون بأن الجهود المبذولة لخفض التضخم إلى اثنين في المائة ليست كافية.
واستقر العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات أدنى الحاجز خمسة في المائة خلال تعاملات الجمعة.
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