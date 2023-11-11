الذهب يحقق أولى خسائره الأسبوعية

الذهب يحقق أولى خسائره الأسبوعيةانخفضت أسعار الذهب عند التسوية، مع إقبال المستثمرين على ‏الأصول عالية المخاطرة كالأسهم وتجاهل الملاذات الآمنة كالمعدن النفيس.‏

وأفاد موقع "سي ان بي سي عربية" اليوم السبت، بأنه على صعيد التداولات، انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر ‏ عند التسوية بنسبة 1.6 في المائة أو بنحو 32.10 دولار إلى 1937.70 ‏دولار للأوقية، وتكبد المعدن الأصفر خسائر أسبوعية بنسبة 3.1 في المائة‏.

ويأتي ذلك مع تقييم المستثمرين لتصريحات رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي ‏جيروم باول بشأن التضخم.‏

وكان باول قد ذكر بأن هناك إشارات إيجابية وإحراز تقدم ملموس في كبح جماح ‏التضخم، لكنه وفريقه في الفيدرالي يخشون بأن الجهود المبذولة لخفض التضخم إلى ‏‏اثنين في المائة ليست كافية.‏

واستقر العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات أدنى ‏الحاجز خمسة في المائة خلال تعاملات الجمعة.‏