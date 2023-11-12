ارتفاع مبيعات السيارات في الصينأعلنت الجمعية الصينية لمصنعي السيارات، اليوم الأحد، عن ارتفاع مبيعات السيارات في الصين بنسبة 13.8 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 2.85 مليون وحدة في شهر أكتوبر الماضي.

ونقلت وسائل إعلام صينية عن نائب أمين عام الجمعية تشن شي هوا، قوله: إن زيادة مبيعات السيارات في الصين استمرت في أكتوبر الماضي، حيث ساعدت سلسلة من معارض السيارات والأنشطة الترويجية على دفع الاستهلاك.. مضيفًا: إن بعض النماذج الجديدة التي أُطلقت مؤخرا من قبل بعض شركات صناعة السيارات قد ساعدت أيضا على زيادة المبيعات.

وأضاف: إنه خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، ارتفع حجم إنتاج السيارات ومبيعاتها بنسبة ثمانية في المائة و9.1 في المائة على التوالي.

وأظهرت البيانات أيضا أن حجم الإنتاج والمبيعات لمركبات الطاقة الجديدة ارتفع بنسبة 33.9 في المائة و37.8 في المائة على التوالي خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من هذا العام.

وتضاعفت صادرات سيارات الطاقة الجديدة تقريبا مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتبلغ 995 ألف وحدة.