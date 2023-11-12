حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية.. وجيش الاحتلال يؤكد وقوع 6 إصابات بين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 نوفمبر 2023 04:29 مساءً - أعلن حزب الله اللبناني اليوم، استهداف قوات إسرائيلية قرب ثكنة دوفيف في الجليل الأعلى، مؤكدا وقوع قتلى وجرحى على الجانب الإسرائيلي.

وأوضح حزب الله في بيان لها اليوم: دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدا لمقاومته الباسلة والشريفة، قام ‏مجاهدو المقاومة الإسلامي، باستهداف ‏قوة لوجستية تابعة لجيش الاحتلال كانت بِصدد نصب أعمدة إرسال وأجهزة تنصت وتجسس ‏في تجمع مستحدث قرب ثكنة دوفيف وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح.

وقوع 6 إصابات بين الإسرائيليين

من جانبه أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بوقوع 6 إصابات بين الإسرائيليين جراء سقوط قذيفة مضادة للدروع، أطلقت من لبنان على ثكنة دوفيف في الجليل الأعلى.

وأضاف البيان أن القوات الإسرائيلية، ردت بإطلاق نيران المدفعية باتجاه مصادر إطلاق النار في لبنان.

وفي سياق متصل، قال أسامة حمدان القيادي في حركة حماس، إن جيش الاحتلال يغرق في المعركة، ويثبت للعالم أنه جيش إرهابي لا، يحسن إلا قتل الأبرياء وقصف المباني، وإذا نزل إلى الأرض لا يقوى على المواجهة.

وأضاف القيادي في حركة حماس، أن المقاومة تعيد ترتيب صفوفها وأظهرت قدرة عالية في مواجهة العدو وامتلاكها زمام المبادرة، مشيرا إلى أن المقاومين يشنون هجمات على كل تقدم لـ العدو، والقسام يكون في انتظاره، وبالتالي لا يستطيع العدو أن يحقق أي تقدم في الأرض.