الأونروا تحذر من استمرار عدم السماح بإدخال الوقود إلى غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 نوفمبر 2023 05:31 مساءً - طالب عدنان أبوحسنة المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" اليوم الأحد بضرورة فتح معبر كرم أبوسالم لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة .. مؤكدا أنه في حال استمرت إسرائيل في عدم السماح بإدخال الوقود ستتوقف الحياة في غزة.

وقال أبو حسنة ـ في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية ـ : "إن الأوضاع صعبة للغاية داخل مراكز الأونروا حيث يقترب عدد النازحين من 800 ألف نازح في 151 مركزا" .. مؤكدا أن أكثر من مليوني فلسطيني بحاجة إلى مساعدات عاجلة والأونروا غير قادرة على تلبية احتياجاتهم.

وأوضح أن المساعدات التي تدخل عبر معبر رفح غير كافية ولابد من فتح معبر كرم أبوسالم .. مشددا على ضرورة احترام قوانين الحروب التي تشمل حماية المدنيين وإدخال المساعدات.

وتوقع سقوط المزيد من القتلى في صفوف موظفي مؤسسة الأونروا بسبب تواصل القصف الإسرائيلي في كافة مناطق قطاع غزة..مؤكدا أنه لا يوجد مكان آمن في غزة ولم يعد يحمي علم الأمم المتحدة على الإطلاق.

وقال أبوحسنة : "لم يحدث مطلقا أن يقتل 100 موظف أممي في أقل من شهر ، نحن لا نريد أن ننهار ".. مؤكدا أن الأونروا منظمة أممية تتكلم بحقائق وأرقام واضحة الوضع في غاية الخطورة.