مقتل وإصابة 7 جنود إسرائيلييين في قصف من حزب الله

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 نوفمبر 2023 07:37 مساءً - أفادت تقارير عبرية، بإصابة 7 جنود إسرائيليين بجروح طفيفة في اليوم الأحد، على الحدود مع لبنان نتيجة إطلاق قذائف هاون في منطقة المنارة، وتم نقل الجنود إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي.

وأشارت وسائل إعلام عبرية، إلى أنه على خلفية صافرات الإنذار في شمال البلاد، تم خلال الساعة الأخيرة رصد نحو 15 عملية إطلاق من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية المحتلة، مشيرة إلى اعتراض مقاتلات الدفاع الجوي 4 عمليات إطلاق، فيما سقط الباقي في مناطق مفتوحة.

مدفعية الاحتلال تقصف حدود لبنان

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قوات جيش الاحتلال تقصف الآن بالمدفعية مصادر إطلاق النار داخل الأراضي اللبنانية.

من جهته قال حزب الله اللبناني، إنه استهدف بصواريخ موجهة جرافة إسرائيلية قرب ثكنة دوفيف؛ ما أدى إلى مقتل طاقمها وإصابة جنود قربها.

وكان حزب الله اللبناني أعلن اليوم، استهداف قوات إسرائيلية قرب ثكنة دوفيف في الجليل الأعلى، مؤكدا وقوع قتلى وجرحى على الجانب الإسرائيلي.

وأوضح حزب الله في بيان لها اليوم: دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدا لمقاومته الباسلة والشريفة، قام ‏مجاهدو المقاومة الإسلامي، باستهداف ‏قوة لوجستية تابعة لجيش الاحتلال كانت بِصدد نصب أعمدة إرسال وأجهزة تنصت وتجسس ‏في تجمع مستحدث قرب ثكنة دوفيف وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح.