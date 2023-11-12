استشهاد عدد كبير من مرضى العناية المركزة بمستشفى الشفاء في غزة بسبب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 نوفمبر 2023 09:35 مساءً - غزة الان، أفادت شبكة «القدس» الإخبارية، بارتقاء عدد كبير من مرضى العناية المركزة بمجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، بسبب نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء وحصار الاحتلال الإسرائيلي الخانق.

ووفقا للشبكة الفلسطينية، فقد انطلقت دعوات شعبية للخروج بمسيرات ومواجهات في كل فلسطين الآن، وذلك بعد ارتقاء عدد كبير من مرضى العناية المركزة بمجمع الشفاء الطبي واستمرار الحصار وعدوان الاحـتلال على قطاع غزة.

ومنذ قليل، دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان مشترك، إلى تحرك دولي عاجل لإيقاف الهجمات على المستشفيات في قطاع غزة.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال المديرون الإقليميون للمنظمات الثلاث في البيان "يتملكنا الرعب من التقارير الأخيرة التي تفيد بوقوع هجمات على مستشفى الشفاء ومستشفى الرنتيسي للأطفال - النصر ومستشفى القدس، وفي محيط تلك المستشفيات، وعلى مستشفيات أخرى في مدينة غزة وشمال غزة، مما أسفر عن مقتل الكثيرين، منهم أطفال".

وأضاف البيان "كما تفيد التقارير بأن الأطفال المبتسرين وحديثي الولادة المتصلين بأجهزة لازمة لبقائهم على قيد الحياة يموتون الآن بسبب انقطاع الكهرباء والأكسجين والمياه في مستشفى الشفاء".

تحول مستشفيات غزة لساحات للموت والدمار واليأس

وأضافوا أن "الأعمال العدائية المكثفة التي تحيط بالعديد من المستشفيات في شمال غزة تحول دون وصول العاملين الصحيين والجرحى وغيرهم من المرضى بأمان إلى تلك المستشفيات"، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

وقال البيان "إن العالم لا يمكن أن يقف صامتًا والمستشفيات، التي ينبغي أن تكون ملاذًا آمنًا، تتحول إلى ساحات للموت والدمار واليأس. يجب اتخاذ إجراءات دولية حاسمة الآن لضمان وقف إنساني فوري لإطلاق النار وإيقاف نزيف الخسائر في الأرواح والحفاظ على ما تبقى من نظام الرعاية الصحية في غزة".

وتابع البيان أن 521 شخصًا بينهم 16 من العاملين الصحيين لقوا حتفهم في الهجمات على منشآت الرعاية الصحية في غزة، كما أشار البيان إلى أن أكثر من نصف مستشفيات قطاع غزة مغلق حاليًا والباقي يتعرض لضغط هائل ولا يستطيع أن يقدم سوى خدمات محدودة للغاية".

فظائع تحدث في مستشفيات قطاع غزة

وفي سياق متصل، كشفت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة عن فظائع تحدث في مستشفيات قطاع غزة، خاصة مجمع الشفاء الطبي.

وأكدت الكيلة وجود خطر كبير يهدد حياة المرضى وينذر بحدوث كارثة صحية، وهو عدم استطاعة الطواقم الطبية دفن 100 شهيد بدأت جثامينهم بالتحلل في ساحة مستشفى الشفاء، مشيرة إلي أن الكلاب الضالة نهشت بعضا، وفق إفادات الكادر الطبي الموجود هناك، إضافة إلى المخلفات الطبية المتكدسة داخل الأقسام.

وقالت الكيلة في بيان صحفي اليوم الأحد إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يقوم بإخلاء المستشفيات، بل بإلقاء الجرحى والمرضى إلى الشارع للموت المحتم، و"هذا ليس إخلاء بل طرد تحت تهديد السلاح".

انقطاع الكهرباء داخل المستشفيات في غزة

وأضافت أن "هناك كارثة أخرى تحدث في المستشفيات، وهي المرضى الذين يموتون الآن دون الحصول على علاجاتهم، مثل مرضى غسيل الكلى من الأطفال والكبار الذين يموتون في منازلهم دون حصولهم على جلسات الغسيل"، مؤكدة استشهاد 12 مريضا داخل مجمع الشفاء الطبي حتى الآن بسبب انقطاع الكهرباء والمستهلكات الطبية، بينهم طفلان من حديثي الولادة".

وأوضحت أن جميع مرضى الأورام وعددهم 3 آلاف مريض كانوا يتعالجون في مستشفى الرنتيسي والتركي تُركوا الآن للموت، بعد طرد الاحتلال لهم من المشافي.

وأكدت الكيلة أن جميع الحوامل وذوات الحمل الخطر مهددات بالخطر، حيث لا تجد النساء من يقدم لهن العلاج والخدمات الطبية في غزة، فكل امرأة على وشك الولادة لن تجد من يقدم لها أي خدمة طبية.

طائرة دون طيار النار تطلق النار تجاه كل من يتحرك داخل المجمع

وأوضحت أن المرضى والجرحى لا يستطيعون الوصول إلى مجمع الشفاء الطبي، وقد فقد العديد منهم حياتهم إما وهم ينزفون أو بسبب عدم تلقيهم أدويتهم وعلاجاتهم اللازمة، لافتة إلي أن الطواقم الطبية داخل مستشفى الشفاء لا يستطيعون التنقل بين أقسام ومباني المجمع الطبي، حيث تطلق طائرة دون طيار النار تجاه كل من يتحرك داخل المجمع.

واستطردت: "المرضى يصابون مرة أخرى وهم على أسرة الشفاء نتيجة قصف الاحتلال للمجمع الطبي، والذي طال آبار المياه ومحطات الأكسجين وبوابة المجمع ومرافق أخرى، فيما فسد مخزون الدم الموجود داخل الأقسام بسبب انقطاع التيار الكهربائي، حيث لم تعد الطواقم الطبية قادرة على إعطاء وحدات الدم للمرضى والجرحى الذين ينزفون".

وأشارت إلى أن الجرحى والمرضى والطواقم الطبية إضافة لكل ما يعانونه لا يجدون ما يأكلون، كما أن المياه مقطوعة على المجمع، مؤكدة أن الحل الآن هو إمداد المجمع الطبي بالكهرباء والمستهلكات الطبية والأدوية والوقود، أو بإجلاء آمن للمرضى للعلاج في جمهورية مصر العربية، حيث لم تعد مشافي قطاع غزة قادرة على استقبال مزيد من الجرحى.