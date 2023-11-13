جيش الاحتلال يقصف مقبرة ومصنعا في خان يونس

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 نوفمبر 2023 08:36 صباحاً - قالت وسائل إعلام عربية اليوم الاثنين: إن جيش الاحتلال قصف مقبرة ومصنعا في بني سهيلا شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس الأحد، إن ما يحدث في قطاعغزة مأساة إنسانية لا تحتمل، داعيا إلى حماية المدنيين المحاصرين فيغزة بشكل عاجل.

وأوضحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن “100 ألف نازح من شمال غزة يفتقرون إلى المأوى والغذاء، مؤكدة استعدادها لأداء دورنا كوسيط محايد في غزة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وكيل وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، يوسف أبو الريش، إن أطباء مستشفيات غزة يعملون في ظل أوضاع صعبة تحت القصف الإسرائيلي.