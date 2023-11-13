صحة غزة: لم نتمكن من حصر أعداد الشهداء والجرحى منذ 3 أيام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 نوفمبر 2023 12:31 مساءً - قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، اليوم الإثنين، إن 7 مرضى جدد استشهدوا في مجمع الشفاء الطبي بسبب نفاد الأوكسجين.

وأضاف في مؤتمر صحفي إلى ارتفاع عدد الوفيات جراء انقطاع الخدمات في مجمع الشفاء إلى 20 شهيدا، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مجمع الشفاء الطبي من جميع الجهات، ولا يمكن حصر أعداد الشهداء والجرحى منذ 3 أيام بسبب حصار مجمع الشفاء.

وأوضح القدرة أن الساعات القادمة خطيرة للغاية على حياة 36 من الأطفال الخدج، كما لا يتوافر أي طعام في مجمع الشفاء الطبي لليوم الثالث على التوالي.

وتابع، لم نجد أي استجابة لجميع النداءات التي وجهناها من داخل مجمع الش