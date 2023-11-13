ارتفاع طفيف للذهب في ظل ارتفاع الدولار
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين، بشكل طفيف بعدما حامت في الأسابيع الثلاثة الماضية قرب أقل مستوى لها، في ظل ارتفاع الدولار وترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية المتعلقة بأسعار الفائدة.
وبحسب وكالة أنباء "رويترز" ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة مسجلًا 1938.12 دولار للأوقية (الأونصة).
وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1942.50 دولار.
فيما سجل الدولار ارتفاعًا بلغ 0.1 في المائة مقابل سلة من العملات الرئيسة الأخرى.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 4ر0 في المائة إلى 22.12 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاتين 0.7 في المائة إلى 845.60 دولار، وزاد البلاديوم 0.5 في المائة إلى 967.85 دولار للأوقية، لكنه ما يزال قرب أدنى مستوى منذ 2018.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع طفيف للذهب في ظل ارتفاع الدولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.