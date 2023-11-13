ارتفاع طفيف للذهب في ظل ارتفاع الدولار

ارتفاع طفيف للذهب في ظل ارتفاع الدولارارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين، بشكل طفيف بعدما حامت في الأسابيع الثلاثة الماضية قرب أقل مستوى لها، في ظل ارتفاع الدولار وترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية المتعلقة بأسعار الفائدة.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة مسجلًا 1938.12 دولار للأوقية (الأونصة).

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1942.50 دولار.

فيما سجل الدولار ارتفاعًا بلغ 0.1 في المائة مقابل سلة من العملات الرئيسة الأخرى.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 4ر0 في المائة إلى 22.12 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاتين 0.7 في المائة إلى 845.60 دولار، وزاد البلاديوم 0.5 في المائة إلى 967.85 دولار للأوقية، لكنه ما يزال قرب أدنى مستوى منذ 2018.